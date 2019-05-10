Наталья Комарова посоветовала молодым читать настоящие книги о войне

Какую книгу о Великой Отечественной посоветовала бы глава Югры прочитать подросткам, поинтересовались у Натальи Комаровой представители молодежных объединений в ходе встречи накануне дня Великой Победы.

В ответ Наталья Комарова обратилась к творчеству советского и российского писателя Анатолия Приставкина, ставшего автором биографической повести "Ночевала тучка золотая". Произведение посвящено рассказу о военном детстве, беспризорности. "Это книга о войне, детях-сиротах, братьях Кузьменышах, их судьбе. Они потеряли родителей и, оставшись без поддержки, попали в обстоятельства, когда наша страна переживала времена, связанные со сталинскими репрессиями. Для маленьких детей - это такие физические, душевные испытания, которые не каждый взрослый способен выдержать, - отметила Наталья Комарова. "Я хочу, чтобы через эту книгу вы поняли, что война - это не блеск, это не восторг. Это боль, утрата, горе, беда, это смерть".

Отметим, в 2018 году Наталья Комарова сама посетила Сирийскую Арабскую Республику, где сегодня идут боевые действия.

- Эта война отразилась не только в разрушенных зданиях, жилых домах, разоренных храмах, памятниках культуры. Но прежде всего в детях, которые остались сиротами, пострадали, стали инвалидами. Когда прикасаешься к этому ребенку, ты понимаешь, что такое на самом деле война.

Встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с молодежными объединениями и волонтерами состоялась в рамках образовательного проекта "Диалог на равных", реализуемого федеральным агентством по делам молодежи. Это дискуссионная площадка, цель которой - наглядно показать молодежи, что в современной России добиться успеха можно в любом деле, следуя примеру успешных и известных людей. Встреча прошла в формате "вопрос - ответ".

Один из первых вопросов, который озвучили молодые люди, коснулся опасной возможности развязывания третьей мировой войны. "Я очень отрицательно к этому отношусь, очень тревожусь - я обычный человек. У меня большая семья, много друзей, я люблю Югру, югорчан. Я обо всех беспокоюсь", - отметила Наталья Комарова.

Комментируя вопрос о противостоянии России и стран Запада, в частности введение санкций, глава региона подчеркнула, что не видит разницы между такой политикой и холодной войной. "Любая страна -это люди. И такое экономическое нападение мало чем отличается от вооруженного конфликта. Может быть, оно даже более изощренное, так как государство, против которого ведется такая политика, ищет возможности их преодоления. А это всегда очень сложно, приходится нести потери. Но санкции, введенные против нашей страны, позволили обратить внимание на собственную экономику, собственные возможности, запускать проекты, которые разгоняют ее, делают менее зависимой от других государств. Таким образом накапливается определенная сила", - подчеркнула Наталья Комарова.

В ходе встречи Наталья Комарова вступила в ряды волонтеров Победы. Для этого глава региона зарегистрировалась на сайте волонтерыпобеды.рф. После чего ей вручили значок "Волонтер Победы". "Клянусь работать и жить так, чтобы меня не исключили из рядов волонтеров", - сказала Наталья Комарова.

Юные югорчане поинтересовались, что побудило губернатора стать волонтером Победы. "В душе я чувствую себя именно таким человеком - человеком, который хотел бы помочь другим людям и прежде всего тем, кто так много сделал для нас с вами", - констатировала глава Югры.

Ребята спросили, как глава региона представляет себе дальнейшую волонтерскую деятельность. "У меня такое ощущение, что я ей занимаюсь с утра до вечера, ведь она подразумевает любое действие, начиная с помощи самым маленьким, заканчивая самыми различными социально значимыми проектами. Волонтер - это человек, который умеет подать руку другому", - отметила губернатор.

Завершилась встреча совместным просмотром российского фильма "Солдатик", вышедшего на экраны в 2019 году. Картина повествует о маленьком мальчике по имени Сережа, который в шесть лет попал в армию, на поля Великой Отечественной войны. Он потерял всех своих родных, но новообретенные друзья среди военнослужащих стараются сделать все, чтобы продлить ему детство, в будущем вырастить из него настоящего защитника Отечества.