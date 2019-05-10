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10.05.2019 14:13
Рубрика: Власть

РФ и Япония продолжат работать над проблемой мирного договора

Текст: Алексей Чуриков
В Москве завершились переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Японии. По итогам встречи Сергей Лавров и Таро Коно выступили на совместной пресс-конференции, начавшейся, к слову, с более чем полуторачасовым опозданием и ограничившейся лишь официальными заявлениями министров.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Глава российского МИД в начале своего заявления отметил, что Россия продолжает рассматривать японско-американские соглашения, на основе которых на территории Японии размещается вооружение и воинский контингент США, в качестве одного из ключевых факторов, влияющих на ход российско-японских мирных переговоров.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Мы вынуждены учитывать, что сегодня действует договор безопасности между Японией и Соединенными Штатами. Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории элементов глобальной системы противоракетной обороны, наращиванию своего военного присутствия в регионе, и в целом действиями в сфере разоружения. Соединенные Штаты рушат все имеющиеся договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - заявил Сергей Лавров.

Таро Коно подчеркнул, что это уже третья встреча с главой российского МИД в этом году, отметив, что задача над которой они работают, заключение мирного договора, является крайне сложной задачей.

"Но мы не жалея сил продолжаем так часто встречаться, понимая стратегическое значение российско-японских отношений, - отметил он.

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Коно особенно подчеркнул, что между партнерами действует договоренность о неразглашении содержания переговоров.

"Между участниками наших делегаций порой возникали жаркие дискуссии. Но между мной и министром Лавровым установились спокойные, доверительные отношения. Мы продолжим усиленно трудиться над поиском решения", - заявил Таро Коно.

Стороны также договорились о проведении встречи в формате "2+2", главы МИД плюс главы министерств обороны, в Токио уже 30 мая.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Японии
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