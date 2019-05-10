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10.05.2019 12:46
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Текст: Ольга Игнатова
По данным Гидрометцентра, на европейской части России установилась июньская погода. В Поволжье местами до плюс 30 градусов, в Астраханской и Волгоградской областях - до плюс 33-х.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

В самые жаркие часы необходимо ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Хорошо проветривать помещения, пользоваться вентиляторами и кондиционерами.

Фото: iStock
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Одежду надевать легкую из натуральных тканей светлой расцветки. Не забывать брать с собой летние головные уборы и солнцезащитные очки. Еда в жару должна быть легкая. Отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, заменив его рыбой. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

Необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Есть больше овощей и фруктов.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

А если в водоемах уже достаточно прогрелась вода (хотя бы до плюс 18-20 градусов), то можно открывать купальный сезон.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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