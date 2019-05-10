Россия и Китай совместно охраняют флору и фауну в бассейне Амура

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 9 мая в городе Чанчунь обсудили проблему защиты водно-болотных угодий в бассейне Амура.

Представители пекинского филиала WWF (Всемирного фонда дикой природы), управления по делам лесов и пастбищ провинции Хэйлунцзян, китайско-российской сети трансграничных заповедников говорили о деталях формирования системы охраны земель у пограничной реки.

Как отметил начальник департамента по управлению водно-болотными угодьями Государственного управления по делам лесов и пастбищ КНР Чэн Лян, разрабатываемые меры должны стать эффективной и универсальной моделью для защиты ключевых речных бассейнов страны и содействовать международному сотрудничеству и защите окружающей среды.

В бассейне Амура множество ценных и редких видов животных и растений. Россия и Китай должны объединить усилия для укрепления трансграничного сотрудничества в области их защиты, обмениваясь друг с другом опытом, уверен сопредседатель китайско-российской сети трансграничных заповедников Владимир Андронов. Россия готова укреплять сотрудничество с Китаем в деле охраны приамурской природы.