СМИ сообщили о задержании сотрудника интернет-издания Mash

Правоохранительные органы задержали сотрудника интернет-издания Mash при попытке получить информацию о катастрофе авиалайнера в Шереметьево. Как сообщают СМИ, журналист издания пришел в диспетчерскую аэропорта, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал предоставить информацию, в том числе записи переговоров. Однако сотрудники диспетчерской службы, заподозрив неладное, вызвали полицию.

Как передает ТАСС, в редакции Mash подтвердили информацию о задержании сотрудника. Сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания. При этом в редакции отрицают, что он выдавала себя за сотрудника правоохранительных органов или специальных служб, предъявлял липовые документы и требовал аудиопереговоры.

Как утверждают в редакции, журналист должен был встретиться с кем-то из доверенных источников, но был задержан.