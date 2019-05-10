Собянин пригласил москвичей в музей Победы

Приглашение посетить музей Победы мэр Москвы Сергей Собянин разместил на своей странице в социальной сети Twitter.

"24 года назад, 9 мая 1995 г., в Москве открыли мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе. В музее хранятся сотни фронтовых вещей и газет, впечатляющие диорамы сражений, Книга Памяти с именами погибших на войне. Сходите туда в эти дни", - написал градоначальник.

Ранее пресс-служба музея сообщала, что в день Победы посмотреть на музейные экспозиции пришли почти 150 тысяч человек. Они увидели новую экспозицию "Подвиг Армии", которая открылась 8 мая, а также временные тематические экспозиции "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Севастополь - город русской славы", "Освобождение Европы".