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10.05.2019 12:35
Рубрика: Спорт

Суарес выбыл минимум на месяц и пропустит старт Кубка Америки

Текст: Илья Соболев

Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы. Вчера 32-летнему уругвайцу сделали артроскопию на правом колене - операцию, которая требуется при повреждении мениска.

Фото: AP Photo/Joan Monfort
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Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, Суарес теперь пропустит от четырех до шести недель. Таким образом, он не сможет помочь "Барсе" в двух оставшихся матчах чемпионата и в финале Кубка Испании, в котором 25 мая "сине-гранатовые" сыграют с "Валенсией". Кроме того, на Суареса в стартовых матчах Кубка Америки не сможет рассчитывать и сборная Уругвая. Первый матч "селесты", как называют уругвайскую сборную, намечен на 16 июня против Эквадора. Сам турнир стартует 14 числа того же месяца.

В этом сезоне Суарес провел за "Барсу" 49 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач.

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