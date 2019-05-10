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10.05.2019 16:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Учреждена китайская имиджевая ассоциация

Сегодня, 10 мая, в Китае уже третий год подряд отмечается День китайских брендов. Ровно 5 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул предложения и меры по развитию китайских торговых марок, в которых было определено направление работы и их перспективы, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В мероприятии приняли участие представители более тысячи организаций КНР. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая В мероприятии приняли участие представители более тысячи организаций КНР. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
В мероприятии приняли участие представители более тысячи организаций КНР. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

И сегодня же в Пекине учреждена китайская имиджевая ассоциация. В торжественном мероприятии, инициированном Медиакорпорацией Китая, приняли участие около 1,2 тысяч организаций, в числе которых - министерства и ведомства страны, региональные правительства, ведущие предприятия, вузы, НИИ, отраслевые ассоциации. По итогам принято совместное заявление, направленное на укрепление роли лучших китайских брендов в продвижении высококачественного развития предприятий и реализацию государственной стратегии развития брендов.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Как отметил замглавы отдела пропаганды ЦК КПК и директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, главная обязанность возглавляемой им организации заключается в поддержке узнаваемости лучших китайских брендов для повышения их глобального влияния. Сегодня на 20 процентов известных международных брендов приходится 80 процентов рынка. По сравнению с некоторыми марками китайским предприятиям предстоит пройти долгий путь развития. Чтобы раскрыть потенциал собственных марок и превратить их в бренды мирового класса, необходимо ускорить реализацию соответствующей госстратегии, уверены в Китае.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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