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10.05.2019 15:05
Рубрика: В мире

В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов

Текст: Алексей Чуриков

Как сообщает ряд немецких СМИ, в ночь на 9 мая неизвестные осквернили несколько десятков надгробий на территории захоронения советских воинов в городе Шпремберг, расположенного в федеральной земле Бранденбург.

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По сообщению DW, злоумышленники нанесли на 57 могильных плит фашистскую символику и распылили краску, по факту случившегося начато расследование. В преступлении усматриваются действия, противоречащие конституции страны. Как отмечается на сайте "Советские военные мемориалы в Германии" (совместный проект Германо-Российского музея "Берлин-Карлхорст" и Отдела по военно-мемориальной работе Посольства Российской Федерации в ФРГ), в городе Шпремберг расположено два воинских захоронения, где захоронены 787 солдат и офицеров Красной Армии.

Власти города, в частности бургомистр города Кристине Хернтир осудила акт вандализма, отметив, что тем самым "нанесено оскорбление всем жертвам войны и их близким".

Ранее в четверг, 8 мая, на мемориале с участием представителей администрации города состоялась церемония возложения венков по случаю окончания Второй мировой войны.

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