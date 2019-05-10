В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов

Как сообщает ряд немецких СМИ, в ночь на 9 мая неизвестные осквернили несколько десятков надгробий на территории захоронения советских воинов в городе Шпремберг, расположенного в федеральной земле Бранденбург.

По сообщению DW, злоумышленники нанесли на 57 могильных плит фашистскую символику и распылили краску, по факту случившегося начато расследование. В преступлении усматриваются действия, противоречащие конституции страны. Как отмечается на сайте "Советские военные мемориалы в Германии" (совместный проект Германо-Российского музея "Берлин-Карлхорст" и Отдела по военно-мемориальной работе Посольства Российской Федерации в ФРГ), в городе Шпремберг расположено два воинских захоронения, где захоронены 787 солдат и офицеров Красной Армии.

Власти города, в частности бургомистр города Кристине Хернтир осудила акт вандализма, отметив, что тем самым "нанесено оскорбление всем жертвам войны и их близким".

Ранее в четверг, 8 мая, на мемориале с участием представителей администрации города состоялась церемония возложения венков по случаю окончания Второй мировой войны.