В Сербии прошел антифашистский парад "Оборона свободы"

10 мая в сербском городе Ниш по случаю Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне прошел военно-полицейский парад "Оборона свободы". В нем приняли участие свыше 4 тысяч военнослужащих и сотрудников МВД Сербии, бронированные боевые машины и авиация, а звездами мероприятия стали специально привезенные сюда из России танк Т-72 и два вертолета Ми-35.

На параде присутствовали президент Сербии Александр Вучич, председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик и глава Республики Сербской Желька Цвиянович.

"Мы демонстрируем то, что являемся свободолюбивым народом, гордым и с достоинством, который, заботясь о своем окружении, умеет проявить беспокойство и о своем будущем", - подчеркнул сербский лидер.

Он также добавил, что "Сербия будет вести себя ответственно, серьезно, беречь мир и стабильность". При этом Александр Вучич процитировал выражение Иосипа Броза Тито, которое, по его словам, было точным: "Необходимо жить так, как будто в ближайшие сто лет будет мир, но при этом страну мы должны быть готовы защитить в любой момент".

Сербские генералы в Москве

9 мая для участия в "Бессмертном полку" и празднованиях по случаю Дня Победы в Москву прибыли сербские генералы Божидар Делич и Мирослав Лазович, а также отставной полковник югославской армии Золтан Дани. Последний прославился тем, что во время варварской натовской агрессии в отношении Союзной Республики Югославии под его командованием из зенитно-ракетного комплекса С-125 "Нева" был сбит бомбардировщик F-117, являвшийся гордостью американского ВПК.

"Я был в России много раз, но я всегда хотел оказаться в России именно в этот день - 9 мая, - рассказал в интервью агентству Sputnik генерал Делич. - Очевидно, что во всем мире, и особенно в Европе, этот день не отмечается, остались только Россия, а теперь и Сербия, где в Нише пройдет празднование Дня Победы. Некоторые страны были на стороне проигравших, но отдельные страны, которые были на стороне победителя, больше не отмечают этот день. Мы являемся свидетелями того, что определенные силы пытаются произвести ревизию истории, и по этой причине мы особенно поддерживаем Россию, как мощную страну, которая уважает свои традиции, своих воинов. Я уверен, что Москва будет бороться против перекраивания нашей истории, особенно периода Второй мировой войны. К сожалению, мы видим, что за последние 20 лет западные страны, которые принимали участие в агрессии против нашей страны, продолжают работать над дестабилизацией Сербии. Война прошла, но давление осталось, особенно в отношении вопроса Косово и Метохии".

Российские сенаторы в Белграде

9 мая, в День Великой Победы над фашизмом, акция "Бессмертный полк" уже в четвертый раз прошла в Белграде. Специально для участия в ней в Сербию прибыли российские сенаторы Константин Косачев и Валерий Рязанский.

В интервью сербской газете "Вечерние новости" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обозначил в качестве негативного фактора - настойчивые попытки произвести ревизию истории.

"Известно, кто начал войну и что бы стало с европейскими народами, если бы Гитлер победил. Что бы было, если Советский Союз в 1944 году не удержал бы границы? Наступил бы конец Европе. Мы благодарны Сербии, что здесь отмечается День победы, и сербскому народу за присоединение к "Бессмертному полку". Мы - на правильной стороне истории", - резюмировал политик.