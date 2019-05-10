Владимир Путин вышел на лед за команду "Легенды хоккея"

Владимир Путин в пятницу принимает участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в пятницу в Сочи в ледовом дворце "Большой".

Российский президент играет в составе команды "Легенды хоккея" в красном свитере под номером 11. Вместе с Путиным играют такие звезды российского хоккея как олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Виктор Шалимов, Павел Буре.

За команду президента также выступают министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Против них играет команда "Звезды Ночной хоккейной лиги", среди которых - губернатор Московской области Андрей Воробьев, джазмен и саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Норникеля Владимир Потанин, председатель совета директоров КХЛ и президент ХК СКА Геннадий Тимченко.

Перед началом игры Владимир Путин вручил екатеринбургской любительской команде "Скон-Урал", победившей в Ночной хоккейной лиге в дивизионе "Любитель 40+", сертификат на строительство крытого ледового катка в ее регионе.

"Я вас поздравляю с окончанием VIII сезона Ночной хоккейной лиги. Спасибо вам за то, что вы своим примером вдохновляете миллионы людей на занятие спортом и физической культуры", - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что такая победа - успех. "Почти тысяча команд сегодня играет в Ночной хоккейной лигие" - уточнил Путин. По его словам, "это большая конкуренция".

"Я видел, как играют так называемые любители. Это здорово, просто здорово. Нашим звездам с вами не так легко справиться", - оценил игру победителей российский президент.