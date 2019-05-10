Власти США впервые задержали северокорейское судно

Соединенные Штаты арестовали северокорейский сухогруз за нарушение санкционного режима. Речь идет о судне Wise Honest, которое использовалось для незаконной транспортировки угля из КНДР, а также доставки в республику тяжелого машинного оборудования.

Платежи за обслуживание и модернизацию сухогруза производились в долларах США через американские банки. "Эти действия нарушают законодательство США и резолюции Совбеза ООН", - говорится в пресс-релизе минюста.

Добавим, что Wise Honest задержали еще в апреле в Индонезии. Власти США добиваются конфискации сухогруза. Арест северокорейского грузового судна за нарушение режима санкций производится впервые.