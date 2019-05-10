Вышел первый эпизод мини-сериала "Чернобыль"

Зрители много слышали о том, что канал HBO готовит новый сериал "Чернобыль". Он делался совместно - британцами и американцами. Мировая премьера состоялась 6 мая, а 7-го первую серию уже можно было смотреть и в России - на "Амедиатеке", а также на "Кинопоиске" (между сетевыми ресурсами подписано соглашение). Поставил "Чернобыль" шведский режиссер Йохан Ренк, - он известен по работе с такими сериалами как "Во все тяжкие", "Викинги" и другими. Ренку - 52 года, то есть Чернобыльская трагедия, что произошла в 1986 году, случилась на его веку - ему тогда было около 20 лет. Отголоски случившегося, вероятно, долетали и до него.

Предвосхищая первый вопрос - "Чернобыль" в Припяти не снимали. Основные съемки проходили в Литве, часть - в Киеве. Саму Припять снимали в Вильнюсе. Мини-сериал "Чернобыль" состоит всего из пяти эпизодов и представляет собой хронику одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Сценарий для проекта написал Крейг Мазин - он много работал в архивах, прежде чем приступить к материалу. Британский актер Джаред Харрис (снимался в таких сериалах как "Безумцы", "Корона" и других) исполняет роль советского физика-ядерщика, который одним из первых осознал масштабы катастрофы и пожертвовал собой, спасая людей. Стеллан Скарсгард - актер, которого представлять не надо - выступил в роли замглавы совета министров СССР Бориса Щербины, назначенного Кремлем руководителем правительственной комиссией по ликвидации последствий аварии. Номинантка на "Оскар" Эмили Уотсон исполнила роль вымышленного персонажа - ученого-физика Уланы Хомюк, которая решила раскрыть истинную причину аварии.

Для нашего зрителя смотреть фильмы о Чернобыле - не внове, как и кино о техногенных катастрофах, в том числе и на атомных АЭС. Выделить из российских картин стоит фильм Александра Миндадзе "В субботу" и сериал "Чернобыль. Зона отчуждения" (первый сезон выходил на ТНТ, второй - на ТВ-3). Но как сумели взглянуть на Чернобыльскую трагедию иностранцы? Фильмы они уже пытались делать, но сериал появился впервые.

Как фильм-катастрофа "Чернобыль" сделан впечатляюще. Назвать его в этом плане просто сериалом язык не повернется. Бюджетов не пожалели. Много локаций, спецэффекты - чего только стоит горящее здание АЭС, внутренние помещения, заполненные технической водой. Люди, мгновенно пораженные лучевой болезнью, оставляют впечатление, что смотришь качественно сделанный хоррор. Впрочем, основанный на реальных событиях. Работа пожарных, спецслужб... Фильм выверен до каждого кадра - вплоть до радиоактивного пепла. Фрагмент, когда черный пепел запутывается в седых волосах женщины, выглядит как символ, и таких в сериале много.

Но "Чернобыль" еще предлагает зрителю и другую часть, основанную на элементах психологического триллера и производственной драмы. Жизнь простых людей и то, как катастрофа повлияла на них, показано порой довольно натянуто и неуклюже. Тут видна работа людей другого менталитета. Деталь - герои - пожарный Василий и его беременная жена Людмила - все время называют друг друга полными именами. Так же обращается к пожарному и начальник - уменьшительного "Вася" для них не существует.

Куда интереснее в фильме выведена реакция начальников - от руководителей станции до членов ЦК на случившееся. В сериале первые критики (не наши - зарубежные) уже нашли элементы пропаганды, а зря. В любой стране может возникнуть ситуация, когда руководство и власти пытаются умолчать правду. Как именно - вот в этом сильное место нового сериала. Подчиненные боятся, не все до конца осознают, что произошло, а руководители, используя этот страх, пытаются убедить своих людей в том, что ничего страшного не случилось. И вот это раздвоение личности - между собственным мнением и тем, что ему навязывают - в "Чернобыле" показано очень достоверно. Стажеров и новичков первыми посылают в опасную зону, а также тех кто по долгу службы не может отказать. Используют все инструменты давления. Буквально "прессует" зрителя эпизод, когда старый партийный деятель учит тех, кто помоложе, как нужно действовать, чтобы люди ни о чем не думали: "нужно занять их трудом". Разбирается в сериале механизм чудовищного решения - не проводить эвакуацию города, оцепить его в тот момент, когда люди ничего не подозревают и продолжают жить обычной жизнью. Но были и те, кто совершали подвиги. Их имена забылись, многих благородных поступков никто не видел. И не для того ли в том числе и снят фильм, чтобы показать вот такие судьбы и решения.

Поразительно, но недавно на представлении проектов в Фонде кино Александр Роднянский и Данила Козловский вынесли на суд экспертов масштабный проект "Опасная вода" - о трагедии на Чернобыльской АЭС. Они сказали о том, что фильм будет отличаться от нового сериала HBO "Чернобыль". Однако и там, и там есть рассказ о самоубийстве академика Легасова (сериал "Чернобыль" начинается с этого эпизода), об инженерах, которые предотвратили беду. А еще - Козловский первоначально хотел назвать фильм "Когда падали аисты", а в сериале "Чернобыль" под ноги школьникам падает мертвая зараженная птица. Конечно же, наши кинематографисты сделают совсем другой проект, но тем интереснее будет сравнить.

Кстати



Смотреть сериал "Чернобыль" - задача не из легких. Уже по постеру, где преобладает серый безнадежный цвет, видно, что зрелище - не для слабонервных. Черный, огненно-красный и серый преобладают и в фильме. Но скуки и серости в нем вовсе нет. Напротив - поражает проработанность и тщательность в исполнении деталей - будь то холодильник "ЗИЛ" на советской кухне или ручка двери на АЭС. Так же - и в диалогах, и в кадрах, рассказывающих о вопиющей трагедии.