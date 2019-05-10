Зампостпреда РФ: Не надо создавать в Совбезе ООН виртуальную реальность

Как заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе.

Российский дипломат призвал страны Запада наконец-то признать, что в Идлибе хозяйничает все та же "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), но под другими названиями.

"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - приводит слова дипломата ТАСС.

"Мы разъяснили нашим западным коллегам, что российско-турецкий сочинский меморандум, к выполнению которого они нас призывают, содержит исключения в том, что касается террористической борьбы. Там прямо сказано, что меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом. Поэтому прежде, чем приступать к подготовке каких-либо документов Совета Безопасности, наши западные партнеры должны прежде всего признать то, что в Идлибе хозяйничает "Нусра", под какими бы новыми названиями она ни выступала", - подчеркнул Сафронков, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Владимир Сафронков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают вести профессиональный диалог по ситуации в Идлибе: "С американскими коллегами ведутся разговоры по профессиональным каналам, по военным, политическим. Люди обсуждают ситуацию, что называется, с фактами и картами на руках. Разумеется, наши американские партнеры понимают ситуацию на сирийском театре, поэтому не надо создавать в СБ виртуальную реальность, говоря, что диалога нет. На самом деле в отрыве от камер, газет, журналистов ведется практическая работа".