Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы. Помимо прочего СМИ обратили внимание на военную технику, участвовавшую в нем.

"На параде, посвященном 74-й годовщине победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, приняли участие 13 000 военнослужащих и 130 единиц военной техники, начиная с танков Т- 34 времен Второй мировой войны и заканчивая мощными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", - сообщает ABC News.

В материале отмечается, что на параде была представлена "самая передовая военная техника России". В частности, речь идет о танках Т-14 "Армата" и зенитных ракетных системах С-400 "Триумф".

А, например, Daily Mail особенно впечатлил кабриолет Aurus. Отмечается, что в "режиме парада" машина очень плавно движется со скоростью менее 12 миль в час. Автомобиль уже заинтересовал представителей Саудовской Аравии.

Напомним, по Красной площади во время парада проехали 132 единицы техники. Причем это в основном были современные образцы.