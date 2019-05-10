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10.05.2019 21:25
Рубрика: В мире

Зеленский потребовал провести свою инаугурацию 19 мая

Текст: Алексей Чуриков

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским парламентариям с видеообращением, в котором озвучил требование провести свою инаугурацию 19 мая. Трансляцию вел телеканал NEWSONE.

В начале своего обращения Зеленский призвал депутатов Верховной рады вспомнить слова своей парламентской присяги. "Уважаемые депутаты. Надеюсь, за три недели вашего отдыха вы не забыли слова депутатской присяги - исполнять обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы же действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - констатировал Владимир Зеленский.

Фото: РИА Новости
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Будущий глава Украины подчеркнул, что Петр Порошенко делает все возможное, чтобы максимально - в своих интересах - оттянуть дату ухода с поста. И пытается поставить преданных ему людей во главе ведомств.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко делает необратимое - активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего главу Нацрады телерадиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Roshen, судьи Евромайдана и родственники господина Кивалова. Он раздает звание генерала более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов ВСУ, на которых произошли взрывы. Он дает звание героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - пояснил Зеленский.

Действующего президента Зеленский сравнил с хромой уткой и с туристом, "ворующим тапочки в отеле". "Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер убран и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится, тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар - и вперед! Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - заявил избранный украинский президент.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Политический кризис на Украине
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