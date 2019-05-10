ZENA намерена привезти из Израиля хрустальный микрофон победителя

Когда тебе шестнадцать лет и кажется, что весь мир раскрыт для стремительного полета, девиз "Евровидения-2019" - "Позволь себе мечтать" - только добавляет уверенности и надежды молодой белорусской вокалистке ZENA, которую в кругу родных и близких привычно именуют Зиной Куприянович. Как уже сообщал "СОЮЗ", первый полуфинал международного конкурса песни пройдет в Тель-Авиве 14 мая. Под номером 8 на сцену Expo Tel Aviv с композицией "Like it" и выйдет надежда будущих миллионов поклонников ее голоса и таланта.

На главной эстрадной площадке у девушки уже прошли две репетиции и, судя по выражению глаз и общему настроению, внутренний голос подбадривает певицу, переполняя до краев только положительными эмоциями, которыми она и поделилась с БЕЛТА.

Какие ощущения от сцены, переспрашивает она? И украшает свой ответ самыми яркими эпитетами.

"Эстрада восхитительная, безумно красивые декорации, свет, потрясающий звук, классные специалисты работают на сцене и за сценой", - уточняет артистка и не забывает подчеркнуть, что и команда у нее самая потрясающая, в которой она уверена.

"И команда во мне уверена", - добавляет она не без гордости.

Несмотря на молодость и внешнюю скромность, ZENA может гордиться и солидным списком своих званий и наград. Она - студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, а пять лет назад стала обладателем первой премии детского конкурса "Славянский базар в Витебске". Вокалистка дважды выступала и на детском "Евровидении", а в минувшем году вышла на его сцену уже в качестве одной из ведущих конкурса.

Девушка гордится дружбой и со своим коллегой из Союзного государства - Сергеем Лазаревым, который в этом году, представляя Россию на "Евровидении", считается одним из фаворитов конкурса. С Лазаревым они в последнее время пересекались несколько раз в российской столице и в Израиле в промежутках между репетициями. Правда, пояснила она, "мы ничего друг другу не советуем, а только желаем удачи. Каждый из нас знает, чем он должен заниматься и что должен показать на сцене".

ZENA настроена на успех, а потому "уже сделала вызов Сергею", - с нескрываемым озорством и обаянием сообщила молодая минчанка. Все детали предстоящего выступления в первом полуфинале она раскрывать не стала, уточнив только, что в нем она постарается отразит дух поколения тинейджеров. А вообще, девушка в оставшиеся дни сосредоточена, по ее словам, исключительно на победу. Она мечтает привезти этот конкурс в Минск, заниматься своим творчеством, развиваться, жить музыкой.

"Кстати, твое сердце занято?", - поинтересовались журналисты агентства. И получили от певицы кинжальный ответ - "Занято".

Она не стала скрывать, что оно у нее - огромное.

"Я люблю всех, и меня все любят, я люблю дарить свою любовь, свое внимание и получать ответную реакцию".

Кстати, ZENA самая юная участница "Евровидения", но поскольку ей выпало счастье представлять Беларусь на взрослом конкурсе, она чувствует себя на нем вполне адекватно. И многие ее коллеги отмечают, что девушка в этом году заметно "повзрослела". А мысли ее в эти дни "направлены на идеальное выступление, потрясающие репетиции, на то, чтобы провести этот конкурс как огромное путешествие". И, конечно, очень важна поддержка аудитории, зрителей, напоминает она.

"Не забывайте за меня голосовать в первом полуфинале. Мой номер 8", - сказала она прощание агентству.