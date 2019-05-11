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11.05.2019 10:18
Рубрика: В мире

Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину

Текст: Андрей Васильев

Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.

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По его словам, во время визита на Украину он "попадет в группу людей, которые являются врагами президента (Трампа), а в некоторых случаях врагами Соединенных Штатов". Он полагает, что им является "человек, который уже был признан причастным к оказанию помощи демократам в расследовании вмешательства в выборы 2016 года". При этом его фамилия названа не была.

Джулиани заявил, что получил эту информацию "от двух очень надежных людей". Он сказал, что принятое им решение не имеет никакого отношения к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году. 

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