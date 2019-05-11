Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Корабль США USCG James зашел в территориальные воды Венесуэлы. Инцидент произошел в 14 милях от порта Гуаира.

Дальнейшей ход корабля был пресечен предупреждением о готовности атаковать и средствами боевой авиации Венесуэлы. "После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды", - цитирует РИА Новости заявление ВМС Венесуэлы. Между тем корабль продолжает находиться в исключительно экономической зоне южноамериканского государства.

Американская сторона пока не прокомментировала случившееся.