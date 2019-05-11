Боевики напали на гостиницу в Пакистане

Несколько неизвестных устроили стрельбу в 5-звездочном отеле Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов Исламской Республики.

По предварительной информации, нападавших три-четыре человека. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В настоящее время здание, из которого слышны звуки стрельбы, оцеплено полицейскими. Как сообщает издание Pakistan Today, в отеле могут оставаться не менее 70 человек, 40 из которых являются гражданами Китая.

В то же время телеканал Dunya News со ссылкой на министерство информации провинции сообщает, что все люди из отеля эвакуированы.