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11.05.2019 16:52
Рубрика: В мире

Боевики напали на гостиницу в Пакистане

Несколько неизвестных устроили стрельбу в 5-звездочном отеле Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов Исламской Республики.

По предварительной информации, нападавших три-четыре человека. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В настоящее время здание, из которого слышны звуки стрельбы, оцеплено полицейскими. Как сообщает издание Pakistan Today, в отеле могут оставаться не менее 70 человек, 40 из которых являются гражданами Китая.

В то же время телеканал Dunya News со ссылкой на министерство информации провинции сообщает, что все люди из отеля эвакуированы.

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