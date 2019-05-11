Более 18,5 тысячи французов приняли участие в 26-й "желтой субботе"

Неизвестно, как дальше будут развиваться события, но тенденция налицо: протестные акции "желтых жилетов" с каждым разом собирают все меньше людей. В эту субботу, по данным французского министерства внутренних дел, в манифестациях по всей стране участвовали 18600 человек. Это еще меньше, чем неделю тому назад, когда явка и так была признана самой низкой за всю полугодовую историю движения (19 тысяч).

Как и предполагалось, в Париже во второй половине дня состоялся "желтый марш", в ходе которого манифестанты целенаправленно требовали отказаться от правительственной реформы системы образования, что, по их убеждению, может привести к сокращению преподавательского персонала в школах.

1200 человек прошагали по улицам юго-востока французской столицы без каких-либо эксцессов. Причем их шествие завершилось раньше срока. Дело в том, что на город обрушился сильный ливень, и когда "жилеты" достигли конечной точки маршрута, то не стали задерживаться, как это часто бывает, а сразу же отправились на вокзалы и автобусные станции.

Куда напряженнее было в Нанте, административном центре департамента Атлантическая Луара, что на западе Франции. В этот город съехались наиболее решительно настроенные участники движения из ближайших районов, а также несколько сотен активистов "черного блока". Стычки с полицией начались через пару часов после начала шествия. В полицейских полетели бутылки, петарды, булыжники. Те ответили гранатами со слезоточивым газом, а также применили спецружья LBD, стреляющие резиновыми пулями. Полтора десятка демонстрантов были задержаны полицией.

Не менее горячо было и в Лионе, где на одной из центральных площадей города - площади Белькур - собралось около двух тысяч человек. Поначалу демонстрация проходила в обычном режиме. Люди распевали "Марсельезу" и скандировали лозунги против Эмманюэля Макрона и главы МВД Кристофа Кастанера.

Однако этим не удовлетворились и вскоре стали метать в стражей порядка все, что попадалось под руку. Хотя маршрут манифестации был заранее согласован с городскими властями, полицейские с помощью слезоточивого газа, а также водометов заставили протестующих вернуться на площадь Белькур. С наступлением сумерек демонстранты стали расходиться по домам, обещая вернуться через неделю.