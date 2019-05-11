Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния. Данное уведомление официальной тюремной базы США поступило в распоряжение РИА Новости.

"Эта электронная рассылка сообщает, что Мария Бутина была переведена из-под (юрисдикции) офиса шерифа Александрии 10 мая 2019 года", - сообщается в уведомлении. При этом место пересылки не сообщается.

Напомним, что в конце апреля суд в Вашингтоне приговорил Бутину за участие в сговоре "с целью незаконной работы на иностранное правительство" к 18 месяцам тюремного заключения.