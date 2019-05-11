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Черная комедия "Чем мы заняты в тени" получит второй сезон

Новости
    11.05.2019, 17:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Хорошая новость: ударная черная пародийная мокьюментари (то есть выполненная в формате псевдодокументального кино) хоррор-комедия "Реальные упыри" (aka "Чем мы заняты в тени", What We Do in the Shadows) продлена на второй сезон.

Как сообщает Variety, канал FX принял столь откровенно верное решение уже на середине первого сезона шоу, начавшего выходить в конце марте этого года.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера второго сезона, продолжающего "освещать проблемы, с которыми вампиры сталкиваются в своей повседневной жизни в современном мире", обещана на 2020 год.

Как сказано в комментарии менеджера канала, создатели сериала не просто оправдали ожидания старых поклонников, но и приобрели новых. И это заслуживает поощрения.

Под старыми имеются ввиду энтузиасты одноименного базового фильма Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, вышедшего в 2014-м.

К слову, у "Упырей" есть и спин-офф - "Паранормальный Веллингтон", посвященный похождениям парочке полицейских-недотеп, эпизодически появившихся в оригинальном фильме. "Веллингтон" также продлен на второй сезон.

Восьмая серия первого сезона "Упырей" выйдет 15 мая. Даты премьеры второго сезона "Веллингтона" пока нет.

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