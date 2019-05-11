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11.05.2019 19:33
Рубрика: В мире

Додик: Доклад Высокого представителя по Боснии и Герцеговине лживый

Текст: Александр Борисов (Республика Сербская)
Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в субботу, 11 мая, в ходе пресс-конференции в Баня-Луке открыто заявил, что доклад Высокого представителя (ВП) по БиГ Валентина Инцко по ситуации в данной балканской стране, представленный им 8 мая в Совете Безопасности ООН, является лживым.
Фото: пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ Фото: пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ
Фото: пресс-служба председательствующего в Президиуме БиГ

"Как ему только не надоедает лгать и выдумывать. Таким образом, он пытается сатанизировать Республику Сербскую (входит в состав БиГ) и привлечь внимание международного фактора, поскольку известно, какую зарплату и привилегии тот здесь имеет", - обратил внимание журналистов Милорад Додик, напомнив, что Валентин Инцко получает на своем посту в районе 24 тысяч евро.

Сербский лидер также отметил, что Республика Сербская никоим образом не согласна на активацию Плана действий по членству в НАТО для БиГ или какое-либо иное сближение с данным военно-политическим блоком. "Народная Скупщина РС решила придерживаться нашего военного нейтралитета, так и будет", - сообщил политик.

Шаги Валентина Инцко

Напомним, что 8 мая Валентин Инцко представил свой доклад Совету Безопасности ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине, продолжив сводить персональные счеты с лидерами боснийских сербов и хорватов, голословно приписывая им вину за все трудности, с которыми сталкивается данное балканское государство.

Высокий представитель по Боснии раскрыл планы американцев на Балканах

Кроме того, Высокий представитель по БиГ на днях дал интервью "Deutsche Welle", в ходе которого наглядно продемонстрировал отсутствие какой-либо беспристрастности, открыто выступив за усиление роли США на Балканах и в БиГ. Так, Валентин Инцко рассказал, что недавно посетил Вашингтон, где по результатам встреч с высокопоставленными чиновниками сформировал видение приоритетов американской политики в регионе. "Американцы на повестке дня имеют 400 конфликтов по всему миру: от Венесуэлы до Северной Кореи. Что же касается Балкан, то я ощутил, что существует определенная последовательность в реализации поставленных задач. Вначале будут завершены все дела в Македонии. Затем на очереди урегулирование ситуации между Сербией и Косово. Только после этого настанет время БиГ", - заявил Валентин Инцко. При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы США как можно быстрее приступили к разрешению проблем в БиГ, но ему не известны точные сроки такого рода шагов со стороны Вашингтона.

Позиция России

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что российская линия применительно к стабилизационному процессу в БиГ и далее основывается на задачах неукоснительного соблюдения мирного соглашения всеми сторонами, активного содействия внутрибоснийскому политическому диалогу, социально-экономическому развитию страны и энтитетов, а также поддержанию культурного многообразия.

НАТО усиливает давление на Боснию и Герцеговину

"Уверены, что время внешнего протектората над БиГ безвозвратно прошло, и Аппарат Высокого представителя с его чрезвычайными "боннскими полномочиями" стал бременем для дальнейшего демократического прогресса этой страны, - констатировал дипломат. - Исходим из того, что ключевым вопросом для БиГ остается завершение формирования нового состава Совета министров на центральном уровне, правительств в Федерации БиГ и четырех из десяти ее кантонов, которые опирались бы на прочное парламентское большинство и были ориентированы на поступательное продвижение реформ. В их числе - совершенствование работы общебоснийских органов правосудия, в т.ч. выведение зарубежных специалистов из состава конституционного суда БиГ, повышение эффективности, профессионализма и беспристрастности суда и прокуратуры страны. При этом принципиально важно, чтобы о содержательной части всех назревших преобразований боснийцы договаривались самостоятельно. Только такой путь обеспечит жизнеспособность будущих развязок, станет для БиГ ощутимым шагом вперед в имплементации Дейтона".

Дмитрий Полянский обозначил стремление России к развитию взаимовыгодного диалога с Боснией и Герцеговиной на основе уважения суверенитета и территориальной целостности БиГ, а также предусмотренных мирным соглашением широких полномочий двух энтитетов и равноправия трех государствообразующих народов страны. "Искренне желаем боснийским сторонам успехов в завершении коалиционного строительства и поступательном решении всех открытых вопросов", - добавил он.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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