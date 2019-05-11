Ефимова и Рылов выиграли заплывы на этапе Серии чемпионов в Будапеште

Российские пловцы Юлия Ефимова и Евгений Рылов стали триумфаторами этапа Серии чемпионов в Будапеште. Они выиграли заплывы на 50 метров брассом и на 100 метров на спине соответственно.

Ефимова преодолела дистанцию за 30,26 секунды. Второй стала представительница США Молли Ханнис с результатом 30,77 секунды, замкнула же тройку британца Имоджен Кларк - 30,85.

Время Рылова на стометровке на спине составило 52,81 секунды. Примечательно, что третье место занял еще один россиянин, Климент Колесников - ему на дистанцию потребовалось 53,75 секунды. Между ними расположился американец Мэтт Греверс - 53,09.