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Рубрика: Общество

ЕГЭ для "тревожных" родителей: советы эксперта

Текст: Ксения Колесникова
До основной волны ЕГЭ осталось почти две недели. Во время экзаменов психологи советуют школьникам сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. Но практика показывает, что родители в этот период переживают ничуть не меньше выпускников.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как снизить уровень тревожности и сохранить отношения с собственным ребенком, рассказывает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара:

1. "Выдохнуть" и расслабиться: вы проделали огромную работу длиной в 11 классов, ваш ребенок не первый и не последний, кому предстоит пройти через ЕГЭ. В целом, страх сдачи экзамена сильно преувеличен.

2. Смоделируйте ситуацию "провала": представьте, как ваш сын или дочь сообщают о несдаче экзамена. Переживите заранее чувство грусти, а, может быть, обиды или злости. Этот прием позволит свести к минимуму тревогу и стресс предэкзаменационного периода.

Фото: REUTERS
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3. Еще одно упражнение - довести ситуацию до абсурда. Сценарий прежний - ребенок не сдает ЕГЭ. Неужели после этого он пойдет на вокзал и станет бездомным? Смешно же. Пофантазируйте на эту тему вместе, обнимите ребенка и посмейтесь. Детям важно чувствовать вашу поддержку и любовь вне зависимости от оценок и баллов.

4. Поищите вместе "пути отхода". Подумайте, что будете делать, если наберете не желаемые 90, а 55 баллов. Может быть, вашему ребенку будет полезнее потратить год на что-то более для него важное: путешествия, хобби, работа.

5. Запомните, безвыходных ситуаций не бывает. Поддерживайте ребенка, общайтесь, слушайте, успокаивайте и подбадривайте. Только вы чувствуете его беспокойство особенно остро и в силах подобрать самые нужные слова. Лучше вас никто этого не сделает.

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