Форвард ЦСКА Телегин включен в заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Сборная России дозаявила еще одного игрока для участия в чемпионате мира по хоккею в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявку нашей команды включен нападающий ЦСКА Иван Телегин. Ранее сообщалось, что 12 мая к нашей национальной команде присоединится также защитник "Колорадо" Никита Задоров. Таким образом, на данный момент состав сборной России на чемпионате мира насчитывает 23 игрока из 25 возможных.

Российская команда стартовала на турнире уверенной победой над Норвегией - 5:2. Завтра наши хоккеисты сыграют с австрийцами, матч начнется в 13:15 по московскому времени. Соперниками россиян по группе В также являются Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия и Италия.