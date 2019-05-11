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Спорт
11.05.2019 15:05
Текст: Данила Жиляев

Георгиев будет вратарем сборной России в матче с Австрией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с вратарем на второй матч группового этапа чемпионата мира против Австрии. Об этом рассказал журналистам главный тренер нашей команды Илья Воробьев.
Фото: Елена Руско/ТАСС Фото: Елена Руско/ТАСС
Фото: Елена Руско/ТАСС

Он сообщил, что ворота сборной будет защищать голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев. Вторым вратарем на матч заявлен Илья Сорокин из ЦСКА.

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Накануне сборная России провела первый матч на турнире, уверенно обыграв норвежцев 5:2. Ворота нашей команды в этой игре защищал Андрей Василевский из "Тампы". Встречу с Австрией российские хоккеисты проведут в воскресенье 12 мая, она начнется в 13:15 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России выступает в группе В, матчи которой принимает Братислава. Нашими соперниками на групповом этапе также являются Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия и Италия.

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