Георгиев будет вратарем сборной России в матче с Австрией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с вратарем на второй матч группового этапа чемпионата мира против Австрии. Об этом рассказал журналистам главный тренер нашей команды Илья Воробьев.

Он сообщил, что ворота сборной будет защищать голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев. Вторым вратарем на матч заявлен Илья Сорокин из ЦСКА.

Накануне сборная России провела первый матч на турнире, уверенно обыграв норвежцев 5:2. Ворота нашей команды в этой игре защищал Андрей Василевский из "Тампы". Встречу с Австрией российские хоккеисты проведут в воскресенье 12 мая, она начнется в 13:15 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России выступает в группе В, матчи которой принимает Братислава. Нашими соперниками на групповом этапе также являются Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия и Италия.