Главный диетолог: быстро похудеть к лету помогут простые хитрости

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал совет о том, как быстро и довольно просто можно похудеть к лету. Для этого следует использовать небольшие "хитрости".

О них Виктор Тутельян рассказал Интерфаксу.

В частности, рекомендуется принимать пищу не на кухне, а в другой комнате, где поблизости не окажется холодильника. Также главный диетолог советует есть из маленьких тарелок, чтобы порции в них казались больше.

По словам Виктора Тутельяна, из рациона следует убрать жирную пишу, а если есть хлеб, то только из муки грубого помола или цельнозерновой. Нужно отказаться от сосисок, сарделек и колбас, а количество овощей и фруктов увеличить. Также рекомендуется употреблять в пищу больше листовой зелени.

"Ешьте не спеша. Разница между насыщением реальным и психологическим - 20-25 минут. Если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь все это аккуратно, как раз 20 минут проходит", - отмечает Виктор Тутельян.

Также он советует перейти от более вкусных жареных блюд к вареным, которые "пожуешь-пожуешь и надоест".