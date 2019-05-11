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11.05.2019 13:27
Рубрика: Общество

Главный диетолог рассказал, что нужно делать россиянам всю жизнь

Текст: Руслан Мельников
Россиянам необходимо на протяжении всей жизни употреблять витамины. С такой рекомендацией выступил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены", - цитирует его слова Интерфакс.

Фото: iStock
Названа польза от ежедневного употребления сала

Виктор Тутельян также сообщил, что сам в обязательном порядке выпивает одну таблетку поливитаминов и также принимает Омега-3 в виде рыбьего жира. Он привел статистику зарубежных стран. Так, например, в Японии эти препараты употребляет 89 процентов населения, в Европе - 80 процентов, а в Америке - 83-84 процента.

"А у нас кто-то говорит 20 процентов, кто-то 30 процентов. А на самом деле, наверное, процентов 5-7 людей принимают витамины регулярно, не больше", - отмечает главный внештатный диетолог.

Виктор Тутельян говорит, что по этой причине наблюдается сочетанный дефицит витаминов у большинства россиян. По его словам, вреда от приема таких препаратов не будет. Он также подчеркнул, что при разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности. Виктор Тутельян обращает внимание на тот факт, что в период беременности и кормления потребность в витаминах особенно высока.

Главный внештатный диетолог посоветовал употреблять любые доступные поливитаминные комплексы и добавил, что все они "разливаются из двух бочек".

Между тем специалисты предупреждают, что переизбыток витаминов, которые применяются без врачебного контроля, может привести к проблемам со здоровьем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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