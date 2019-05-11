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11.05.2019 14:51
Рубрика: В мире

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства. Такое заявление сделал постпред России Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы в Минске.

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"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства не согласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции", - сказал он.

Грызлов добавил, что таким образом люди отреагировали на грубое нарушение своих прав, угрозу жизни и агрессию Запада. О "капитуляции" Донбасса и речи быть не может, так как независимость от Киева - единственное, что гарантирует народу право на жизнь, достойное будущее и родной язык.

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"Киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты. Все, что получал Донбасс от официального Киева, - это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева, - это угрозы и требования сдаться. Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может".

Кроме того, по словам Грызлова, необходимость предоставления особого статуса ДНР и ЛНР закреплена Минскими соглашениями, решениями "нормандской четверки", резолюцией Совета Безопасности ООН.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса
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