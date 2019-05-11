Новости

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов 13:08
Назван самый популярный среди автомобилистов район Москвы 12:50
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом 12:30
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Сочи 12:20
Эксперт: Россия получила контроль над украинской экономикой 12:15
Защитник Задоров присоединится к сборной России на ЧМ по хоккею 12:04
Хоккеист сборной России Елесин подписал контракт новичка с "Калгари" 11:53
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского 11:45
Правительство утвердило правила восстановления лесов 11:39
В Думу внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе учебников 11:38
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама 11:34
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели 11:33
В Москве заработал новый автовокзал 11:20
Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП 11:05
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца 11:03
В Японии на горнолыжном подъемнике застряли 160 человек 10:43
В Москве пройдет экологический забег 10:39
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает 10:37
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом 10:30
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину 10:18
Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов 10:07
АвтоВАЗ раскрыл свои экспортные планы 09:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 09:15
Хабаровчанина заподозрили в хищении пяти млн рублей у банка 09:12
Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 11:53
Рубрика: Спорт

Хоккеист сборной России Елесин подписал контракт новичка с "Калгари"

Текст: Данила Жиляев
Фото: Елена Руско/ТАСС Фото: Елена Руско/ТАСС
Фото: Елена Руско/ТАСС

Российское представительство в Национальной хоккейной лиге увеличилось. Как сообщается на официальном сайте "Калгари Флеймз", контракт новичка с клубом подписал защитник Александр Елесин.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019

23-летний Александр Елесин является воспитанником ярославского "Локомотива", за который он и выступал в минувшем сезоне. Он вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии. Правда, на мировое первенство он в итоге не поехал, продолжив подготовку к новому сезону по индивидуальной программе.

Соглашение Елесина с "Калгари" рассчитано на два года. Поясним, что контракт новичка - это первый контракт, который игрок младше 25 лет подписывает в НХЛ. По этому соглашению он получает не более 925 тысяч долларов в год, кроме того, хоккеист может быть отправлен в фарм-клуб.

В минувшем сезоне Елесин провел 55 матчей за "Локомотив". В этих играх он набрал в общей сложности 10 очков (4+6) и заработал 47 штрафных минут. В общей сложности за карьеру в КХЛ он набрал 19 очков (8+11) в 109 матчах.

"Калгари" в этом году завершил регулярный чемпионат НХЛ на первом месте в Западной конференции. Но в плей-офф "Флеймз" не смогли пробиться дальше первого раунда, уступив в пяти матчах "Колорадо".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400