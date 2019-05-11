Хоккеист сборной России Елесин подписал контракт новичка с "Калгари"

Российское представительство в Национальной хоккейной лиге увеличилось. Как сообщается на официальном сайте "Калгари Флеймз", контракт новичка с клубом подписал защитник Александр Елесин.

23-летний Александр Елесин является воспитанником ярославского "Локомотива", за который он и выступал в минувшем сезоне. Он вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира в Словакии. Правда, на мировое первенство он в итоге не поехал, продолжив подготовку к новому сезону по индивидуальной программе.

Соглашение Елесина с "Калгари" рассчитано на два года. Поясним, что контракт новичка - это первый контракт, который игрок младше 25 лет подписывает в НХЛ. По этому соглашению он получает не более 925 тысяч долларов в год, кроме того, хоккеист может быть отправлен в фарм-клуб.

В минувшем сезоне Елесин провел 55 матчей за "Локомотив". В этих играх он набрал в общей сложности 10 очков (4+6) и заработал 47 штрафных минут. В общей сложности за карьеру в КХЛ он набрал 19 очков (8+11) в 109 матчах.

"Калгари" в этом году завершил регулярный чемпионат НХЛ на первом месте в Западной конференции. Но в плей-офф "Флеймз" не смогли пробиться дальше первого раунда, уступив в пяти матчах "Колорадо".