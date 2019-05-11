Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы

Официальный Токио обратился к американским партнерам с просьбой снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы, которые были введены после аварии на одноименной атомной станции в марте 2011 года.

Соответствующую просьбу министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава озвучил на встрече со своим американским коллегой Сонни Пердью в Ниигате, передает телерадиокомпания NHK.

Общение чиновников прошло накануне переговоров глав сельскохозяйственных ведомств стран группы "двадцати" в Ниигате, которые являются одним из этапов подготовки проведения саммита G20 в японской Осаке.

Напомним, что ряд стран, включая США, после аварии на АЭС "Фукусима-1" ввели запрет на импорт продукции из префектуры Фукусима и некоторых других японских регионов. Вашингтон частично снял введенные ранее барьеры, однако некоторые сложности с поставками еще сохраняются. Наиболее жесткую позицию по японской продукции из Фукусимы занимают Китай и Южная Корея.