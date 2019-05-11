Косачев: У косовского вопроса нет силового решения

Косовский вопрос должен был разрешен не силовым путем, а посредством политических переговоров между Белградом и Приштиной, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в эфире национального телевидения Сербии РТС.

"Первое и главное: я убежден, что у косовской проблемы нет и не может быть силового решения. Решение может быть только политическим", - приводит слова сенатора ТАСС. Косачев подчеркнул, что основными действующими силами в этом процессе должны быть Белград и Приштина, а "все остальные стороны должны как минимум не мешать, как максимум - помогать".

По его словам, сейчас диалог практически остановился из-за позиции Косова, которое не только отказывается от переговоров с Сербией, но и "выходит за пределы базовой резолюции Совета Безопасности ООН 1244, создавая собственные вооруженные силы, вводя 100-процентные пошлины на товары из Сербии".

Говоря о действиях западных стран, Косачев назвал позицию ЕС более ответственной, чем позицию США. Но "остужать головы надо всем", считает парламентарий, "прежде всего за пределами Косова, прежде всего в Вашингтоне, тем, кто пытается играть на эмоциях, разрушая, а не содействуя политическому процессу". Россия, по словам Косачева, готова принять участие в переговорах, если получит такое приглашение.

При этом сенатор назвал не совсем понятным назначение встреч в Берлине по Косову 29 апреля и предстоящей новой встречи в Париже. "Албанская сторона призывает США подключиться к процессу, в этом случае абсолютно точно должны подключиться и российская сторона, и страны Европейского союза", - отметил он. Оценивая нынешнюю ситуацию вокруг Косова, Косачев высказал мнение, что позиция Сербии стала сильнее.