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11.05.2019 17:23
Рубрика: Власть

Косачев: У косовского вопроса нет силового решения

Текст: Галина Мисливская
Косовский вопрос должен был разрешен не силовым путем, а посредством политических переговоров между Белградом и Приштиной, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в эфире национального телевидения Сербии РТС.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Первое и главное: я убежден, что у косовской проблемы нет и не может быть силового решения. Решение может быть только политическим", - приводит слова сенатора ТАСС. Косачев подчеркнул, что основными действующими силами в этом процессе должны быть Белград и Приштина, а "все остальные стороны должны как минимум не мешать, как максимум - помогать".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По его словам, сейчас диалог практически остановился из-за позиции Косова, которое не только отказывается от переговоров с Сербией, но и "выходит за пределы базовой резолюции Совета Безопасности ООН 1244, создавая собственные вооруженные силы, вводя 100-процентные пошлины на товары из Сербии".

Говоря о действиях западных стран, Косачев назвал позицию ЕС более ответственной, чем позицию США. Но "остужать головы надо всем", считает парламентарий, "прежде всего за пределами Косова, прежде всего в Вашингтоне, тем, кто пытается играть на эмоциях, разрушая, а не содействуя политическому процессу". Россия, по словам Косачева, готова принять участие в переговорах, если получит такое приглашение.

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При этом сенатор назвал не совсем понятным назначение встреч в Берлине по Косову 29 апреля и предстоящей новой встречи в Париже. "Албанская сторона призывает США подключиться к процессу, в этом случае абсолютно точно должны подключиться и российская сторона, и страны Европейского союза", - отметил он. Оценивая нынешнюю ситуацию вокруг Косова, Косачев высказал мнение, что позиция Сербии стала сильнее.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Проблема Косово
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