Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент

Председатель французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту страны Эммануэлю Макрону. Она назвала предстоящие выборы в Европарламент референдумом доверия для главы государства.

Ле Пен призвала Макрона последовать примеру генерала Шарля Де Голля и покинуть свой пост в случае проигрыша 26 мая. "Нужно быть последовательным", - цитирует Ле Пен Parisien.

Ранее Макрон заявлял, что предстоящее голосование в Европарламент, с учетом роста националистических настроений в Старом свете, может стать решающим для европейского объединения и предупреждал о том, что Европа находится в опасности. Таким образом он стремится продвинуть свою ключевую идею о необходимости фундаментальной реформы Европейского Союза.

Справка РГ



На выборах в Европарламент будет избран 751 депутат, который представит более 512 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В выборах будут участвовать как национальные, так и независимые кандидаты.