Лукашенко: Евроигры в Минске должны стать самой душевной олимпиадой

То, что белорусская столица - идеальный город для жизни и спортивных триумфов, по мнению Александра Лукашенко, должны убедиться участники и гости предстоящих в конце июня II Европейских игр.

Президент призвал сделать из континентальных соревнований "самую душевную олимпиаду". Такую задачу перед страной и организаторами турниров он поставил 11 мая при посещении Студенческой деревни, где будут проживать участники атлетических состязаний, сообщает пресс-служба главы государства.

Спортивный городок состоит из девяти общежитий вместимостью почти десять тысяч мест. Здесь разместятся спортивные делегации, а это, по информации местных источников, около шести тысяч человек. К настоящему времени все 15 спортивных площадок, где будут проходить соревнования, готовы на 99,9%. Уже решены все организационные вопросы, введены в эксплуатацию новые общежития, завершается благоустройство территории и реконструкция физкультурно-спортивных объектов.

К работе в спортивной деревне будут привлечены и около 700 волонтеров. Уже с ближайшего понедельника доступ на территорию комплекса будет ограничен, а его открытие для атлетов и начало заселения делегаций намечено на 15 июня.

Вместе с тем, Лукашенко считает, что для страны важно даже не только количество спортивных площадок, а дух и настроение, которыми живут люди во время проведения спортивных игр. Он напомнил, как во время чемпионата мира по хоккею пять лет назад за состязаниями следила вся республика, хотя турнир проходил всего на двух столичных аренах.

"Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало". Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры", - подчеркнул глава государства.

Кстати, Лукашенко не оставил без внимания и проблему обеспечения белорусских студентов местами в общежитии. Как пояснил министр образования Игорь Карпенко, расширение Студенческой деревни позволит увеличить уровень обеспеченности молодежи в столице почти до 94 процентов.

Более того, предусмотрен и резерв мест для проживания иностранных студентов. Президент одобрил такой подход, подчеркнув, что "люди из других стран хотят здесь учиться, платят большие деньги, надо строить для них общежития". Он, кстати, обратил внимание, что в Минске любят бывать многие известные россияне и даже покупают здесь землю и жилье.