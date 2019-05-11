Лукашенко: Минск скоро будет готов и к чемпионату Европы по футболу

Судя по спортивному азарту, с которым подходят к организации континентальных состязаний в Синеокой, у спортивных обозревателей вызывает понятный оптимизм и сообщение о том, что уже через два года Минск будет готов к проведению чемпионата Европы по футболу.

Эту позитивную ноту добавил Александр Лукашенко 11 мая в беседе со СМИ во время посещения Студенческой деревни, передает БЕЛТА. Он убежден, что II Европейские игры страна проведет в июне текущего года на высоком уровне, а затем с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу. Правда, аккуратно заметил президент, для этого еще предстоит хорошо потрудиться. В стране, в частности, необходимо построить вместительный национальный стадион.

Возвести этот объект вместе с плавательным бассейном мирового уровня уже пообещали китайские партнеры. Макеты будущих сооружений Си Цзиньпин презентовал белорусскому лидеру во время его недавнего визита в КНР. По словам Лукашенко, эти объекты очень дорогостоящие, и китайские партнеры повели себя, как настоящие друзья, взявшись за их возведение. Ведь бассейнов такого уровня, признался глава государства, чтобы проводить кубки мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, в РБ пока нет.

На президента, судя по его словам, большое впечатление произвел плавательный комплекс в Казани. Спортобъект такого типа Китай дал согласие построить и в Минске за собственный счет, пояснил Лукашенко, подчеркнув, что это подарок китайского народа белорусскому. "Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно", - с оптимизмом заявил белорусский лидер.