Медиакорпорация Китая выпустила сериал об истории азиатских цивилизаций

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , Медиакорпорация Китая презентовала документальный фильм "Азия - свет цивилизации". В трех сериях показана история развития государств и культур этой части света в контексте мировой истории. Авторы повествуют об Аозае в Вьетнаме, Ангкор-Вате в Камбодже, Батике в Индонезии, городе Петра в Иордании, морской цивилизации на Мальдивах. Зрители фильма узнают об упорной и самоотверженной борьбы древних азиатов, историческом процессе появления и развития великолепных азиатских цивилизаций.

В процессе работы над сериалом съемочные группы Медиакорпорации Китая побывали в 22 странах и регионах ( всего же в ленте рассказывается о 47 территориях).

Фильм снят на основе технологии 4K - ультравысокого разрешения, в пост-продакшне использована трехмерная мультипликация, в результате чего удалось "восстановить" облик древних памятников - рельефы из древней Месопотамии, ирригационные системы древности и многое другое.

Музыку к фильму записал современный оркестр, обогатив свой исполнительский арсенал такими древними музыкальными инструментами как сюнь (окарина), сяо (продольная флейта), а также лютня, популярная в ряде азиатских стран. Использование в саундтреке элементов мелодий западной, центральной и юго-восточной Азии также отражает все многообразие азиатской культуры.

Показ фильма "Азия - свет цивилизаций": "Прекрасные цивилизации", "Традиции и инновации" и "Обмен и взаимное заимствование" стартует в воскресенье 12 мая сразу на нескольких телеканалах и мультимедийных платформах Медиакорпорации Китая, в преддверии конференции по межцивилизационному диалогу в Азии, которая откроется в среду 15 мая.