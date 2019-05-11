Новости

Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400 01:38
В первые майские праздники в России произошло 190 ДТП с участием детей 00:49
МВД сделает тюнинг проще 00:42
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019 00:37
Сборная США сенсационно уступила Словакии на старте ЧМ-2019 00:31
Вачовски займутся перезапуском "Матрицы" 00:25
Президент Беларуси ужесточил ответственность за коррупцию 10.05.2019
Япония пригласила Путина на церемонию интронизации императора Нарухито 10.05.2019
Зампостпреда РФ: Не надо создавать в Совбезе ООН виртуальную реальность 10.05.2019
"Химки" - третий полуфиналист баскетбольной Единой лиги 10.05.2019
Путин рассказал об акции "Бессмертный полк" в Москве 10.05.2019
Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца 10.05.2019
Зеленский потребовал провести свою инаугурацию 19 мая 10.05.2019
Райкович признан лучшим тренером сезона Единой лиги 10.05.2019
"Локомотив" разгромил "Рубин" 10.05.2019
Умерла актриса Нелли Корниенко 10.05.2019
Канада уступила Финляндии в первом матче хоккейного ЧМ-2019 10.05.2019
Команда Путина и Шойгу победила в гала-матче Ночной хоккейной лиги 10.05.2019
Джорджо Мородер впервые даст концерт в Москве 10.05.2019
Путин поздравил Конюхова с финишем на первом этапе кругосветки 10.05.2019
Госдеп: Перспективы встречи Путина и Трампа зависят от визита Помпео 10.05.2019
В Петербурге девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами 10.05.2019
В порту Усть-Луга стали загружать в танкеры чистую российскую нефть 10.05.2019
Тульский "Арсенал" обыграл "Анжи" и обогнал "Спартак" 10.05.2019
Лавров назвал непростой задачей достижение мирного договора с Японией 10.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 01:22
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе в Москве Ди Ди Бриджуотер и оркестр Игоря Бутмана исполнят хиты "герцога джаза", группа "ПилОт" соединит рок-альтернативу с мессианством, а арфистка Оксана Сидягина воспоет архаику, которой трудно противостоять.
Фото: Компания IBMG Фото: Компания IBMG
Фото: Компания IBMG

Кто играет: Ди Ди Бриджуотер и Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Что играет: Произведения Дюка Эллингтона.

Почему идти: Что бы ни пела Ди Ди Бриджуотер, ее глубокий "черный" голос неизменно подчиняет вас своей воле, и это "тоталитарное" свойство певицы превращает даже не самые удачные композиции в гипнотические джазовые гимны. Впрочем, в данном случае речь идет о великолепных песнях Дюка Эллингтона, так что музыкальный материал и его исполнение будут равновелики. Аккомпанемент в лице оркестра Игоря Бутмана - достойная оправа для американского джазового бриллианта.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 18 мая; 1 000 - 5 000 руб.

Фото предоставлено Мумий Тролль Music Bar

Кто играет: Группа "ПилОт".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Лидер питерской группы "ПилОт" Илья Кнабенгоф по прозвищу "Черт", единожды уверовав в свое мессианство, использует каждый концерт группы как трибуну для проповеди своих духовных исканий. Весьма сомнительно, что поклонники понимают хотя бы половину из того, что проповедует Илья, однако они готовы довольствоваться лежащими на поверхности парадоксальными слоганами о "Черте, любящем Бога" и приятными песнями, в которых отчетливо видны следы альтернативного прошлого группы.

Где, когда, сколько: "Мумий Тролль Бар"; 17 мая (начало в 21.00); 2 000 - 3 000 руб.

Фото предоставлено дирекцией "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Оксана Сидягина, Иван Бушуев, Ирина Сопова.

Что играет: Произведения Л. Йонгена, М.Турнье, М. Равеля и К. Дебюсси (концерт - лекция).

Почему идти: Арфа - прямая наследница лиры, одного из наиболее известных античных инструментов. По этой причине звук ее содержит в себе благородную архаику, которой трудно противостоять - слушая арфу, словно слушаешь вечность. Арфистка Персимфанса, победительница четырех международных конкурсов Оксана Сидягина знает тончайшие особенности своего инструмента, о которых и расскажет на этом концерте-лекции с участием еще двух солистов ансамбля.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 18 мая; 200 - 500 руб.

Культура Музыка Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов
Эксперт прокомментировал призыв Порошенко усилить санкции против РФ
Псевдомиллионершу Сорокину приговорили к реальному сроку в США
Австрия назвала "Северный поток-2" главным источником газа
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествия