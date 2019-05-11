На следующей неделе в Москве Ди Ди Бриджуотер и оркестр Игоря Бутмана исполнят хиты "герцога джаза", группа "ПилОт" соединит рок-альтернативу с мессианством, а арфистка Оксана Сидягина воспоет архаику, которой трудно противостоять.

Кто играет: Ди Ди Бриджуотер и Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Что играет: Произведения Дюка Эллингтона.

Почему идти: Что бы ни пела Ди Ди Бриджуотер, ее глубокий "черный" голос неизменно подчиняет вас своей воле, и это "тоталитарное" свойство певицы превращает даже не самые удачные композиции в гипнотические джазовые гимны. Впрочем, в данном случае речь идет о великолепных песнях Дюка Эллингтона, так что музыкальный материал и его исполнение будут равновелики. Аккомпанемент в лице оркестра Игоря Бутмана - достойная оправа для американского джазового бриллианта.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 18 мая; 1 000 - 5 000 руб.

Фото предоставлено Мумий Тролль Music Bar

Кто играет: Группа "ПилОт".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Лидер питерской группы "ПилОт" Илья Кнабенгоф по прозвищу "Черт", единожды уверовав в свое мессианство, использует каждый концерт группы как трибуну для проповеди своих духовных исканий. Весьма сомнительно, что поклонники понимают хотя бы половину из того, что проповедует Илья, однако они готовы довольствоваться лежащими на поверхности парадоксальными слоганами о "Черте, любящем Бога" и приятными песнями, в которых отчетливо видны следы альтернативного прошлого группы.

Где, когда, сколько: "Мумий Тролль Бар"; 17 мая (начало в 21.00); 2 000 - 3 000 руб.

Фото предоставлено дирекцией "МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Оксана Сидягина, Иван Бушуев, Ирина Сопова.

Что играет: Произведения Л. Йонгена, М.Турнье, М. Равеля и К. Дебюсси (концерт - лекция).

Почему идти: Арфа - прямая наследница лиры, одного из наиболее известных античных инструментов. По этой причине звук ее содержит в себе благородную архаику, которой трудно противостоять - слушая арфу, словно слушаешь вечность. Арфистка Персимфанса, победительница четырех международных конкурсов Оксана Сидягина знает тончайшие особенности своего инструмента, о которых и расскажет на этом концерте-лекции с участием еще двух солистов ансамбля.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 18 мая; 200 - 500 руб.