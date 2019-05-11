Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект о восстановлении Нотр-Дам де Пари. Прения по тексту документа продолжались 13 часов, сообщает BFMTV.

Теперь он будет направлен в сенат Франции для голосования, назначенного на 27 мая. За законопроект высказались 32 депутата, пять проголосовало против, 10 воздержались.

Текст ратифицирует открытие национальных пожертвований с 16 апреля и предусматривает, что все они будут переданы государству или государственному учреждению.

Индивидуальные доноры могут получить скидку в размере 75 процентов в размере пожертвований до 1000 евро, сделанных в период с 16 апреля по 31 декабря 2019 года.