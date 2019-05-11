Новости

Правительство утвердило правила восстановления лесов 11:39
В Думу внесен законопроект об учете мнения учителей при выборе учебников 11:38
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама 11:34
В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели 11:33
В Москве заработал новый автовокзал 11:20
Видео: Tesla прошла проверку лобовым ударом в ДТП 11:05
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца 11:03
В Японии на горнолыжном подъемнике застряли 160 человек 10:43
В Москве пройдет экологический забег 10:39
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает 10:37
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом 10:30
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину 10:18
Туристы прибыли на Камчатку под флагом Багамских островов 10:07
АвтоВАЗ раскрыл свои экспортные планы 09:27
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 09:15
Хабаровчанина заподозрили в хищении пяти млн рублей у банка 09:12
Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы 09:09
Ученые выяснили, как человечество изменило планету за 50 лет 08:57
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом 08:55
В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией 08:41
Пилот-стажер в Австралии пролетел без сознания 40 минут 08:22
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца 08:16
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии 07:56
Uber назван причиной пробок в Сан-Франциско 07:52
Ушел из жизни старейший житель России 07:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 11:34
Рубрика: В мире

Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Текст: Андрей Васильев

Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект о восстановлении Нотр-Дам де Пари. Прения по тексту документа продолжались 13 часов, сообщает BFMTV.

Теперь он будет направлен в сенат Франции для голосования, назначенного на 27 мая. За законопроект высказались 32 депутата, пять проголосовало против, 10 воздержались.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Французов расспросят по поводу будущего вида Нотр-Дама

Текст ратифицирует открытие национальных пожертвований с 16 апреля и предусматривает, что все они будут переданы государству или государственному учреждению.

Индивидуальные доноры могут получить скидку в размере 75 процентов в размере пожертвований до 1000 евро, сделанных в период с 16 апреля по 31 декабря 2019 года.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве сообщили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400