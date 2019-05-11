Пилот-стажер в Австралии пролетел без сознания 40 минут

В Австралии пилот-стажер пролетел без сознания в течение 40 минут, сообщил телеканал ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Он выполнял одиночный рейс на самолете Diamond DA40 из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд.

Летчик почувствовал сильную головную боль во время рейса и включил автопилот. Вскоре он потерял сознание. При этом лайнер находился над океаном.

В результате проведенного служебного расследования выяснилось, что перед полетом стажер не позавтракал и плохо спал. В этой связи студентов летной школы обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.