Новости

Пилот-стажер в Австралии пролетел без сознания 40 минут 08:22
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца 08:16
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии 07:56
Uber назван причиной пробок в Сан-Франциско 07:52
Ушел из жизни старейший житель России 07:23
В столице потеплеет до +22 градусов 06:35
Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент 06:19
В Хабаровском крае исчезли четверо рыбаков 06:14
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов 05:45
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы 05:23
Индийские истребители посадили в Джайпуре грузинский самолет 04:36
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары 03:45
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ 03:17
США добавили новые санкции против Венесуэлы 02:52
Туристка из Норвегии скончалась после укуса щенка на Филиппинах 02:30
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400 01:38
В первые майские праздники в России произошло 190 ДТП с участием детей 00:49
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019 00:37
Сборная США сенсационно уступила Словакии на старте ЧМ-2019 00:31
Вачовски займутся перезапуском "Матрицы" 00:25
Президент Беларуси ужесточил ответственность за коррупцию 10.05.2019
Япония пригласила Путина на церемонию интронизации императора Нарухито 10.05.2019
Зампостпреда РФ: Не надо создавать в Совбезе ООН виртуальную реальность 10.05.2019
"Химки" - третий полуфиналист баскетбольной Единой лиги 10.05.2019
Путин рассказал об акции "Бессмертный полк" в Москве 10.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 08:22
Рубрика: В мире

Пилот-стажер в Австралии пролетел без сознания 40 минут

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Австралии пилот-стажер пролетел без сознания в течение 40 минут, сообщил телеканал ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В Венесуэле пилотов научат управлять вертолетами РФ

Он выполнял одиночный рейс на самолете Diamond DA40 из аэропорта Порт-Огаста в аэропорт Парафилд.

Летчик почувствовал сильную головную боль во время рейса и включил автопилот. Вскоре он потерял сознание. При этом лайнер находился над океаном.

В результате проведенного служебного расследования выяснилось, что перед полетом стажер не позавтракал и плохо спал. В этой связи студентов летной школы обяжут сообщать о времени последнего сна и приема пищи.

В мире Океания Австралия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент
Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары
МИД заявил об отказе в американских визах дипломатам РФ
Анкара опровергла информацию об отказе покупать у РФ С-400
В немецком Бранденбурге осквернено захоронение советских воинов