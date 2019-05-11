Правительство утвердило правила восстановления лесов

На сайте правительства РФ опубликовано постановление №566 от 7 мая 2019 года, содержащее правила восстановления лесов после геологоразведки и разработки месторождений полезных ископаемых.

В пояснительной записке к документу говорится, что новые правила разработаны в соответствии с федеральным законом №212-ФЗ, который ввел требование восстанавливать леса на площади, равной площади вырубки в течение года.

Правила, в частности, требуют, чтобы лесовосстановление проводилось в соответствии с Лесным кодексом, согласно проектам лесовосстановления или лесоразведения на землях, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления и лесоразведения. К таким землям, в частности, относятся вырубки, гари, пустыри и прогалины.

Кроме того, установлен порядок определения земель, предназначенных для проведения таких работ, порядок их приемки и проектные показатели, при достижении которых работы будут считаться выполненными.