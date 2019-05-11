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11.05.2019 15:15
Рубрика: Экономика

Правительство выделит 3 миллиарда на новую сельхозтехнику

Текст: Надежда Толстоухова

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении 3 миллиардов рублей из бюджета на обновление парка сельхозтехники на льготных условиях. Деньги будут выделены из резервного фонда. Их направят на софинансирование лизинга при покупке аграриями новой техники. Этой бюджетной поддержки хватит на покупку 153 тракторов и 221 комбайна.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Деньги будут направлены в качестве взноса в уставный капитал АО "Росагролизинг". Условия финансового лизинга для аграриев останутся такими же, как и в предыдущие годы. Техника будет предоставляться для сезонных работ по ставке в 3 процента годовых с отсрочкой первого платежа, без авансов и залогов. С помощью такого механизма поддержки в 2012-2018 годах сельхозпроизводители получили технику общей стоимостью 22 миллиарда рублей.

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