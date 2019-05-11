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11.05.2019 22:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в 13-й раз

Текст: Ирина Огилько
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Московские музеи и выставочные пространства в 13 раз откроют двери для горожан и гостей города. Акция пройдет с 18 по 19 мая. Напомнил о предстоящей "Ночи в музее" мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Вторая Московская музейная неделя стартует 13 мая

Акция пройдет по традиции в третью субботу мая. В этом году в ней заплановано более 300 мероприятий более чем на 200 площадках города. Начало большинства мероприятий в 18.00, однако у ряда галерей свои расписания.

Девиз нынешней акции - "Живи в музее". И эта тема не случайна, ведь сейчас музеи - это не только хранилища экспонатов, но и площадки для саморазвития, для творчества, для самовыражения. Более того, у ряда музеев есть программы для совсем юных гостей, которые едва ходят.

К слову, в нынешнем году есть и новые участники: их 60, в том числе Парк Горького, парк "Зарядье", культурный центр ЗИЛ, Центральный музей МВД и другие.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Акция "Ночь в музее"
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