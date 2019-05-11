Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве

Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище в Москве. Его могила расположена рядом с могилой супруги. Церемония прощания прошла 11 мая в Доме композиторов.

Народный артист России Евгений Крылатов умер в среду, 8 мая, на 86-м году жизни. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, с которой он боролся в последнее время.

Композитор написал большое количество произведений в самых разных жанрах. Он также хорошо известен как автор музыки к мультфильмам и более чем к 160 кинокартинам, среди которых "С любимыми не расставайтесь", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "О любви" и "Ох уж эта Настя".