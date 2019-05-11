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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва простилась с композитором Евгением Крылатовым

В Московском доме композиторов состоялось прощание с композитором Евгением Крылатовым. Проводить его в последний путь пришли друзья, родственники, коллеги и простые граждане.

Церемонию, в частности, посетили поэты Александр Шаганов, Юрий Энтин, Александр Олешко, композитор Олег Иванов и телеведущий Андрей Малахов. Они пришли одними из первых.

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
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Юрий Энтин назвал его "композитором, который сочинял душой": "Это был удивительный человек и композитор, которого я сначала недооценил. Но оказалось, что Евгений Крылатов сочиняет только душой. Он сказал, что когда его будут хоронить, хорошо бы, чтобы звучала его музыка к фильму "Русалочка"… у него была бессмертная душа".

Народный артист России Евгений Крылатов ушел из жизни среду, 8 мая. Ему было 85 лет. Причина смерти - двусторонняя пневмония, с которой он боролся в последнее время. Крылатов будет покоиться на Митинском кладбище рядом с женой.

Крылатов написал большое количество произведений в самых разных жанрах. Он также хорошо известен как автор музыки к мультфильмам и более чем к 160 кинокартинам, среди которых "С любимыми не расставайтесь", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "О любви" и "Ох уж эта Настя".

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