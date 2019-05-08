Чем запомнился композитор Евгений Крылатов

Новости

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс 16:15
"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии 16:10
Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской 16:08
Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3 16:03
Под Хабаровском обнаружены неизвестные петроглифы 16:02
В ЦБ отметили укрепление рубля 15:56
Омские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе в Шереметьево 15:51
Владислав Третьяк: Любая ошибка чревата катастрофой 15:44
В Самаре при пожаре на дебаркадере погиб человек 15:44
Те, кто брал Берлин: 70 лет назад был открыт "Воин-освободитель" (видео) 15:38
Вышел трейлер третьего сезона психоделического сериала "Легион" 15:36
В Петербурге в День Победы Невский проспект станет пешеходным 15:34
В Иркутской области временно запретят посещать леса 15:29
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей 15:28
Певец Макс Барских попал в автокатастрофу в США 15:20
Принц Гарри с супругой показали новорожденного сына 15:20
Стартовали работы по созданию идеального Lada Largus 15:12
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Норвегией 15:02
В Китае страшные находки рассказали о жестокости Инь 15:00
Суд признал хулиганство и побои со стороны Кокорина и Мамаева 14:56
На Урале прокуратура потребовала наказать учителя за неприличные фото 14:56
Соучастнику убийства Политковской отказали в УДО 14:52
Вышел тизер первого сериала "Бэтвумен" о супергероине-лесбиянке 14:38
В Тверской области объяснили объявление химической тревоги 14:35
Россия и Иран договорились об упрощении визового режима 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 14:47
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Чем запомнился композитор Евгений Крылатов

Текст: Александр Алексеев

Композитор Евгений Крылатов скончался в больнице от двухсторонней пневмонии. "Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - рассказала дочь композитора Мария Крылатова, песни которого знают, любят и поют уже несколько поколений.

Фото: Виктор Великжанин/ТАСС Фото: Виктор Великжанин/ТАСС
Фото: Виктор Великжанин/ТАСС

22 февраля, накануне своего 85-летия, Евгений Крылатов пришел в студию программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия-1". И был как обычно элегантен, улыбчив, много шутил.

А в гости к нему поспешили Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Лариса Голубкина, Юлия Савичева, а давний соавтор по песням (в том числе по тем, что были написаны для мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Умка") поэт Юрий Энтин специально прилетел ради этой встречи из Германии. Снова шутили, вспоминали, пели, играли, думали о будущем и верили, что в нем еще будет много "прекрасного далеко"…

Давние соавторы Крылатов и Энтин при этом снова были полны творческих планов, тем более, что Евгений Павлович, народный артист России и выпускник Московской консерватории по классу композиции, почти каждое утро по-прежнему начинал за роялем.

А своим многочисленным поклонникам он тогда даже рассказал: "Чувствую себя лет на 50. Я полон сил и хочу еще творить и работать!"

Крылатов продолжал писать музыку и песни к новым фильмам, в том числе и к мультипликационным. Среди его премьер были "Колхоз Интертейнмент", "Дюймовочка", "Весна в Простоквашино", "Сказка. Есть" и другие…

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
Чародей: пять главных песен Евгения Крылатова

Евгений Петрович - автор музыки и песен более чем к 150 кинофильмам и мультфильмам. И даже те, что были написаны в 70-80-е, по сей день продолжают звучать, в том числе и в концертах по заявкам слушателей на радио, да в караоке-клубах. И, конечно, в репертуаре уже все новых исполнителей… Что тоже признак того, что эти песни прекрасны и будут с нами навсегда! "Лесной олень", "Прекрасное далеко", "Сережка ольховая", "Три белых коня" и многие другие… Такие же светлые, приветливые и дружелюбные, каким был и Евгений Павлович Крылатов.

Спасибо вам, мастер!

Общество Утраты Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Стала известна причина смерти композитора Евгения Крылатова
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"