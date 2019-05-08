Чем запомнился композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался в больнице от двухсторонней пневмонии. "Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - рассказала дочь композитора Мария Крылатова, песни которого знают, любят и поют уже несколько поколений.

22 февраля, накануне своего 85-летия, Евгений Крылатов пришел в студию программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия-1". И был как обычно элегантен, улыбчив, много шутил.

А в гости к нему поспешили Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Лариса Голубкина, Юлия Савичева, а давний соавтор по песням (в том числе по тем, что были написаны для мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Умка") поэт Юрий Энтин специально прилетел ради этой встречи из Германии. Снова шутили, вспоминали, пели, играли, думали о будущем и верили, что в нем еще будет много "прекрасного далеко"…

Давние соавторы Крылатов и Энтин при этом снова были полны творческих планов, тем более, что Евгений Павлович, народный артист России и выпускник Московской консерватории по классу композиции, почти каждое утро по-прежнему начинал за роялем.

А своим многочисленным поклонникам он тогда даже рассказал: "Чувствую себя лет на 50. Я полон сил и хочу еще творить и работать!"

Крылатов продолжал писать музыку и песни к новым фильмам, в том числе и к мультипликационным. Среди его премьер были "Колхоз Интертейнмент", "Дюймовочка", "Весна в Простоквашино", "Сказка. Есть" и другие…

Евгений Петрович - автор музыки и песен более чем к 150 кинофильмам и мультфильмам. И даже те, что были написаны в 70-80-е, по сей день продолжают звучать, в том числе и в концертах по заявкам слушателей на радио, да в караоке-клубах. И, конечно, в репертуаре уже все новых исполнителей… Что тоже признак того, что эти песни прекрасны и будут с нами навсегда! "Лесной олень", "Прекрасное далеко", "Сережка ольховая", "Три белых коня" и многие другие… Такие же светлые, приветливые и дружелюбные, каким был и Евгений Павлович Крылатов.

Спасибо вам, мастер!