Новости

Один человек стал жертвой стрельбы в пакистанской гостинице 19:15
В Прикамье во время сплава погиб турист 19:11
Сериал "Смертельное оружие" закрывается 19:05
Вышел русский трейлер постапокалиптической драмы "Дитя робота" 18:20
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике 18:12
Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии 17:55
Не менее 34 заключенных сбежали из индонезийской тюрьмы 17:48
Сергей Лазарев пообещал сделать русскоязычную версию песни Scream 17:40
Черная комедия "Чем мы заняты в тени" получит второй сезон 17:20
Синхронистки РФ выиграли техническую программу дуэтов на Кубке Европы 17:06
СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Оренбурге 17:03
Лукашенко: Минск скоро будет готов и к чемпионату Европы по футболу 16:59
Боевики напали на гостиницу в Пакистане 16:52
Воробьев оценил предстоящего соперника сборной России на ЧМ-2019 16:45
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года 16:45
Четыре населенных пункта в Дагестане пострадали от селя 16:10
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" 16:05
Лукашенко: Евроигры в Минске должны стать самой душевной олимпиадой 16:04
Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве 16:02
В Москве установили Железный трон из "Игры престолов" 15:35
Правительство выделит 3 миллиарда на новую сельхозтехнику 15:15
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода 15:00
Авиарейс из Оренбурга в Москву задержали на 2,5 часа для проверки 14:55
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР 14:51
В уральском городе Серове по крышам гаражей бродит корова 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
11.05.2019 17:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии

Текст: Ирина Огилько

Столичный градоначальник пригласил москвичей на археологические экскурсии под открытым небом. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальных сетях.

Вторая Московская музейная неделя стартует 13 мая

- В Москве открылся сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом. Экспонаты доступны круглосуточно в любой день недели, - написал мэр.

Напомним, что всего на территории города насчитывается около 400 объектов археологического наследия. Значительная часть из них расположена под открытым небом преимущественно в центральной части города. Как поясняет департамент культурного наследия, основная часть экспонатов - это обнаруженные во время раскопок остатки улиц, строений. Часть из них находится под стеклом для лучшей сохранности, но большинство - на улице. В вечерние часы почти все объекты подсвечены. Рядом с каждой археологической достопримечательностью есть описание объекта.

Культура Арт Музеи и памятники Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили заявления о "контроле" РФ над украинской экономикой
Композитора Евгения Крылатова похоронили в Москве
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Инаугурацию Зеленского предложили провести в два этапа