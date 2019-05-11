Мэр Москвы пригласил горожан на археологические экскурсии

Столичный градоначальник пригласил москвичей на археологические экскурсии под открытым небом. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальных сетях.

- В Москве открылся сезон прогулок по археологическим музеям под открытым небом. Экспонаты доступны круглосуточно в любой день недели, - написал мэр.

Напомним, что всего на территории города насчитывается около 400 объектов археологического наследия. Значительная часть из них расположена под открытым небом преимущественно в центральной части города. Как поясняет департамент культурного наследия, основная часть экспонатов - это обнаруженные во время раскопок остатки улиц, строений. Часть из них находится под стеклом для лучшей сохранности, но большинство - на улице. В вечерние часы почти все объекты подсвечены. Рядом с каждой археологической достопримечательностью есть описание объекта.