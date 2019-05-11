Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.

По данным Метеобюро Москвы и области, воздух на опорной станции ВДНХ не остыл ниже +17 градусов. На градус ниже температура зафиксирована на северо-западе Москвы, например, в районе Тушино и Крылатское, а на градус выше - в центре города - в районе Балчуга.

Кстати, отметим, что за первые десять дней мая среднесуточная температура воздуха была выше обычного на 2,5 градуса. И если за весь апрель выпало всего 20 процентов осадков, то за минувшие майские дни выпал уже 71 процент осадков при норме для этого месяца 51 мм.