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11.05.2019 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Текст: Ирина Огилько

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.

Фото: iStock
В столице потеплеет до +22 градусов

По данным Метеобюро Москвы и области, воздух на опорной станции ВДНХ не остыл ниже +17 градусов. На градус ниже температура зафиксирована на северо-западе Москвы, например, в районе Тушино и Крылатское, а на градус выше - в центре города - в районе Балчуга.

Кстати, отметим, что за первые десять дней мая среднесуточная температура воздуха была выше обычного на 2,5 градуса. И если за весь апрель выпало всего 20 процентов осадков, то за минувшие майские дни выпал уже 71 процент осадков при норме для этого месяца 51 мм.

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