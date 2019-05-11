На акции "Лес Победы" в Подмосковье посадили более миллиона деревьев

В Подмосковье в седьмой раз прошла экологическая акция "Лес Победы", во время которой жители вместе с чиновниками всех рангов сажают деревья. В этом году совместными усилиями власти и населения было посажено более миллиона деревьев и кустарников.

Инициатором проведения "Леса Победы" шесть лет назад стали общественники "Зеленого патруля" из Наро-Фоминска. Тогда в Подмосковье шли активные санитарные рубки - леса освобождали от пораженных жуком-короедом деревьев. И жители захотели компенсировать срубленное молодыми саженцами. Акцию приурочили к самому главному нашему празднику - Дню Победы, поставив нереальную, как казалось тогда, цель: посадить по дереву в память о каждом из 27 миллионов советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ну что сказать... Цель достигнута более чем наполовину. За эти годы было высажено 14,3 миллиона деревьев на площади более шести тысяч гектаров. И уже понятно: для жителей Подмосковья "Лес Победы" стал доброй традицией. "Количество участников ежегодно растет, людям нравится эта акция и тема экологии у многих сейчас на первом месте", - подчеркивает зампред правительства - министр экологии и природопользования области Дмитрий Куракин. Это подтверждается и статистикой: в первый год проведения акции в ней приняли участие 7 тысяч человек, а в прошлом году желающих оказалось уже более 300 тысяч. А на площадках "Леса Победы" этого года были замечены и знаменитости - Максим Галкин, Анжелика Агурбаш, Павел Буре.

Короеда, кстати, область давно победила. Но акция лишь набирает обороты, выходя из лесных угодий в парковые зоны муниципалитетов. И если в лесах сажают в основном сосны, то "меню" городских посадок куда разнообразней - каштаны, липы, клены, рябины, ивы, плодовые деревья, сирень и жасмин. "В этом году мы делаем основной акцент на цветущие деревья и кустарники, чтобы область стала по-настоящему весенней", - отметил председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.